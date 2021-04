Come fa Google a capire che determinati contenuti appartengono allo stesso autore (Di giovedì 29 aprile 2021) Come fa Google a comprendere quando due o più contenuti appartengono allo stesso autore? Basta riflettere un attimo per capire che può esserci un problema di fondo. Se c’è un Mario Rossi scrittore e un Mario Rossi proprietario di ristorante, Come riesce il motore di ricerca a capire chi ha scritto cosa e a raggruppare i contenuti che appartengono e che riguardano la stessa persona? Esiste una specifica tecnica per farlo e si chiama riconciliazione. John Mueller, esperto del SEO e webmaster di Google, ha spiegato durante un videoritrovo di Google Search Cetral del 23 aprile Come fa il motore di ricerca a capire quando ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 aprile 2021)faa comprendere quando due o più? Basta riflettere un attimo perche può esserci un problema di fondo. Se c’è un Mario Rossi scrittore e un Mario Rossi proprietario di ristorante,riesce il motore di ricerca achi ha scritto cosa e a raggruppare ichee che riguardano la stessa persona? Esiste una specifica tecnica per farlo e si chiama riconciliazione. John Mueller, esperto del SEO e webmaster di, ha spiegato durante un videoritrovo diSearch Cetral del 23 aprilefa il motore di ricerca aquando ...

Advertising

borghi_claudio : @gentilivero Eh ma è vero e non è un'offesa. Ci vogliono anche quelli che studiano le zanzare e scoprono come elimi… - Andrea0606061 : @enrico_sollazzo Devi essere finto, non puoi essere veramente così fesso da prendere come informazioni i suggerimen… - Andrea0606061 : L'analfabetismo funzionale dilaga. Pentagrullo vuole farmi credere che Scandicci sia nel Comune di Firenze perchè e… - giornalettismo : #Google capisce che dietro una pagina c'è lo stesso autore quando gli diamo una mano a farlo - Insocialmediait : RT @prinet2000: Un altro strumento fondamentale per migliorare il posizionamento è la #SeoCopywriting. I contenuti testuali presenti nel #s… -