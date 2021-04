Claudia Endrigo, figlia di Sergio: Papà soffriva di depressione (Di giovedì 29 aprile 2021) Claudia Endrigo, figlia di Sergio, confessa amaramente come il suo Papà soffrisse di depressione. Sergio-e-Claudia-Endrigo insieme (Google)Tutti gli ambiti lavorativi possono riservare gioie e dolori. Un momento sorriderti per ogni cosa che fai, un momento dopo voltarti le spalle senza neanche spiegarti il ??motivo. Anche il mondo dello spettacolo non può essere certo un’eccezione a questa banale regola. Soltanto che, in quel mondo, l’essere messi da parte, dimenticati, può provocare effetti ancora più devastanti. Potrebbe anche interessarti -> Luigi Tenco, omicidio o suicidio? La morte del cantautore è ancora un giallo Quando si è abituati al successo, ad essere acclamati dovunque e comunque, dove le persone ... Leggi su ck12 (Di giovedì 29 aprile 2021)di, confessa amaramente come il suosoffrisse di-e-insieme (Google)Tutti gli ambiti lavorativi possono riservare gioie e dolori. Un momento sorriderti per ogni cosa che fai, un momento dopo voltarti le spalle senza neanche spiegarti il ??motivo. Anche il mondo dello spettacolo non può essere certo un’eccezione a questa banale regola. Soltanto che, in quel mondo, l’essere messi da parte, dimenticati, può provocare effetti ancora più devastanti. Potrebbe anche interessarti -> Luigi Tenco, omicidio o suicidio? La morte del cantautore è ancora un giallo Quando si è abituati al successo, ad essere acclamati dovunque e comunque, dove le persone ...

Advertising

zazoomblog : Claudia Endrigo ospite a “Oggi un altro giorno”: «Papà Sergio soffriva di una depressione latente» - #Claudia… - GossipItalia3 : Claudia Endrigo ospite a “Oggi un altro giorno”: «Papà Sergio soffriva di una depressione latente» #gossipitalianews - letteratume : RT @GiCivi: “A Endrigo non serviva “fare” Endrigo, gli bastava esserlo.” @fdegregori Claudia Endrigo ospite di @altrogiornorai1 @serenabo… - BiancoCritico : RT @GiCivi: “A Endrigo non serviva “fare” Endrigo, gli bastava esserlo.” @fdegregori Claudia Endrigo ospite di @altrogiornorai1 @serenabo… - GiCivi : “A Endrigo non serviva “fare” Endrigo, gli bastava esserlo.” @fdegregori Claudia Endrigo ospite di… -