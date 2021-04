Ciclomotori camuffati da monopattini | sequestrate pagine Amazon ed eBay

(Di giovedì 29 aprile 2021) Milano -elettrici privi delle caratteristiche per essere omologati per la circolazione e presentati e venduti on line in modo ingannevole e inducendo, quindi, i consumatori a ritenere la ...

Per il giudice sono "". Il provvedimento ha l'effetto di bloccare la vendita di alcuni modelli di monopattini elettrici, come quelli dotati di sellino o con una potenza superiore ...Per il giudice sono "".«Camuffati» da monopattini e venduti su eBay e Amazon inducendo i consumatori a ritenerli tali mentre invece, per il pm Maura Ripamonti che ha condotto le indagini della polizia locale di Milano, sono ...Dotate di sellino e in alcuni casi anche di pneumatici da fuoristrada e di motorini elettrici con potenza superiore a 500 w. E quindi mezzi più simili a dei piccoli scooter che a dei monopattini. Per ...