Cgil-Cisl-Uil | tavolo di confronto con gestori Rsa è urgente

(Di giovedì 29 aprile 2021) Roma – “Proprietari edelle RSA del Lazio non consentono lo svolgimento del ruolo dei comitati di partecipazione delle RSA, facendo venire meno le condizioni per la loro convocazione.” “Nei mesi scorsi la Regione, su sollecito di Spi, Fnpe Uil Pensionati Lazio ha chiesto alle strutture delle Rsa di conoscere costituzione e composizione dei comitati di partecipazione. Ad oggi vi sono ancora comitati di partecipazione che non sono stati rinnovati, altri i cui componenti non sono stati integrati, ed altri ancora che devono essere costituiti”. E’ quanto si legge in una nota i sindacati dei pensionati di Spi, Fnpe Uilp del Lazio gia’ nel 2019 hanno provveduto a comunicare i rispettivi nuovi rappresentanti nei comitati di partecipazione delle Rsa accreditate dalla Regione ...