Calcio | Liga | Barcellona ko 2-1 in casa con Granada | manca sorpasso all' Atletico

Advertising

ETGazzetta : #Barcellona, beffa atroce contro il #Granada: niente sorpasso all'#Atletico - bossebasta : RT @Damiano__89: #Barcellona #Granada 1-2 e #Liga ancora stra-aperta. Questo il bello del calcio e della competizione. Se lo reputate noios… - Damiano__89 : #Barcellona #Granada 1-2 e #Liga ancora stra-aperta. Questo il bello del calcio e della competizione. Se lo reputat… - sportli26181512 : Clamoroso: Barcellona ko con il Granada, fallito il sorpasso!: Brutto colpo per i blaugrana, che in caso di vittori… - zazoomblog : Calcio: Liga Barcellona ko 2-1 in casa con Granada manca sorpasso allAtletico - #Calcio: #Barcellona #Granada… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Liga

IL MIGLIORE Sergio BUSQUETS:Griezmann stende il Villarreal: Barca a - 2 da Simeone 25/04/2021 A 14:10 Calciomercato 2020 - 2021 La Juve stringe per Donnarumma, il Milan ha il piano B 24/04/2021 ...Il Barcellona manca l'occasione di portarsi in vetta allaa cinque giornate dalla fine del campionato, subendo una inattesa sconfitta in casa ad opera del Granada in un incontro di recupero. In vantaggio con Messi nel primo tempo, i blaugrana si sono ...Barcellona, 29 apr. -(Adnkronos) - Clamoroso ko del Barcellona che perde 2-1 in casa contro il Granada. I blaugrana in vantaggio al 23' con Messi vengono rimontati dalle reti di Machis al 63' e Molina ...Alla squadra di Koeman non basta il gol numero 750 di Messi tra i professionisti. L'Atletico resta in testa alla Liga ...