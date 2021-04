Boxe | Floyd Mayweather torna a combattere! Sfida allo youtube Logan Paul il 6 giugno

(Di giovedì 29 aprile 2021)affronteràil prossimo 6. Il ribattezzato The Money tornerà sul ring all’Hard Rock Stadium di Miami (USA) e incrocerà i guantoni con unor. Si tratta del recupero della contesa originariamente prevista il 28 febbraoi a Tokyo e rinviata a causa dell’emergenza sanitaria. Il Campione del Mondo in cinque categorie di peso differenti (l’ultima tra i welter) è stato lo sportivo più ricco dell’ultimo decennio e ha dato vita ad alcuni incontri leggendari come quelli contro Manny Pacquiao e Canelo Alvarez. L’ultimo incontro ufficiale risale però al 2015, quando difese le cinture iridate WBA e WBC contro il connazionale Andre Berto. Nel 2017 si prestò a un incontro d’esibizione contro l’irlandese Conor McGregor, fuoriclasse delle arti marziali miste. ...

cinnamonpancake : RT @repubblica: Boxe, Floyd Mayweather contro lo youtuber Logan Paul: tra pugni veri e farsa - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Boxe, Floyd Mayweather contro lo youtuber Logan Paul: tra pugni veri e farsa - repubblica : Boxe, Floyd Mayweather contro lo youtuber Logan Paul: tra pugni veri e farsa -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Floyd

La superstar del pugilatoMayweather, nonostante il ritiro, ha confermato che combatterà contro Logan Paul, una popolare personalità dei social media che non ha mai vinto un incontro professionistico, il 6 giugno a Miami,...Facendo un rapido calcolo, l'attuale numero di campioni del mondo nella" sport individuale ... Il pugile più iconico degli ultimi anni è senza dubbioMayweather Jr., soprannominato Pretty ...Floyd Mayweather affronterà Logan Paul il prossimo 6 giugno. Il ribattezzato The Money tornerà sul ring all'Hard Rock Stadium di Miami (USA) e incrocerà i guantoni con uno youtuber. Si tratta del recu ...Floyd Mayweather ha un tratto peculiare del proprio personaggio che lo accomuna molto ai fratelli Paul: saper tramutare in denaro l’odio dei suoi detrattori. Il pluricampione nativo del Michigan, come ...