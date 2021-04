Bielorussia: Pd vede Tikhanovskaya,'sostegno in tutte le sedi Ue e internazionali' (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr (Adnkronos) - Una delegazione del Partito democratico composta dal segretario Enrico Letta, Debora Serracchiani, capogruppo alla Camera, Stefania Malpezzi, capogruppo al Senato, la deputata Lia Quartapelle, responsabile della Segreteria del Pd per l'Europa e gli Affari internazionali, il deputato Enrico Borghi, responsabile responsabile Politiche della sicurezza nella Segreteria del Pd, Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera e il senatore Alessandro Alfieri, segretario della commissione Esteri del Senato, ha accolto, questa mattina, presso la Sala Berlinguer del Gruppo, Svetlana Tikhanovskaya, la leader dell'opposizione bielorussa al regime di Lukashenko. Lo rende noto il Pd. Tutto il Partito Democratico si è detto vicino alla donna, simbolo della resistenza democratica e leader dell'opposizione bielorussa, e al fianco ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr (Adnkronos) - Una delegazione del Partito democratico composta dal segretario Enrico Letta, Debora Serracchiani, capogruppo alla Camera, Stefania Malpezzi, capogruppo al Senato, la deputata Lia Quartapelle, responsabile della Segreteria del Pd per l'Europa e gli Affari, il deputato Enrico Borghi, responsabile responsabile Politiche della sicurezza nella Segreteria del Pd, Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera e il senatore Alessandro Alfieri, segretario della commissione Esteri del Senato, ha accolto, questa mattina, presso la Sala Berlinguer del Gruppo, Svetlana, la leader dell'opposizione bielorussa al regime di Lukashenko. Lo rende noto il Pd. Tutto il Partito Democratico si è detto vicino alla donna, simbolo della resistenza democratica e leader dell'opposizione bielorussa, e al fianco ...

Advertising

TV7Benevento : Bielorussia: Pd vede Tikhanovskaya,'sostegno in tutte le sedi Ue e internazionali'... - TV7Benevento : Bielorussia: Letta vede Tsikhanouskaya, 'Pd con il popolo bielorusso'... - maulib72 : Il fatto che TUTTI i media medio grandi e TUTTI i TG non hanno dato notizia del tentativo di #golpe in #Bielorussia… - Meie46562069 : @Vittoriana14 @borghi_claudio @TYotanka Esatto ?? ! Cercherò di recuperare i filmati dalla Bielorussia. Mia cugina s… - zazoomblog : Bielorussia: Putin domani vede Lukashenko piano contro di lui è troppo - #Bielorussia: #Putin #domani -