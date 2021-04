Apple AirPods | è allarme calo produzione | i dati sono eloquenti

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 29 aprile 2021)diin programma per glidi casa, i famosi auricolari wireless. Stando a quanto raccolto da Nikkei Asia, l’azienda di Cupertino avrebbe pianificato un decremento del circa 25/30%, a causa della forte concorrenza che ha indotto i consumatori ad acquistare altro.di(Foto La Stampa)Se fino a poco tempo fa vi erano poche cuffie come gli, ora sul mercato se ne trovano di ogni marca, e a prezzi ben inferiori anche se ovviamente qualitativamente non all’altezza dei prodotti di Cupertino. Per l’anno in corso dovrebbero essere prodotto fra le 75 e le 85 milioni di unità, mentre le previsioni precedenti andavano ben oltre le 100 milioni, all’incirca 110. “La riduzione degli ...