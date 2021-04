Amministrative, Conte: “Pd? Tempi non ancora maturi per un’alleanza a tutto tondo, ma sarebbe un peccato non concordare i passaggi insieme” (Di giovedì 29 aprile 2021) “L’alleanza con il Pd in vista di appuntamenti elettorali importanti come le Comunali di Roma? I rapporti con il Pd sono sperimentati. Abbiamo trovato un interlocutore molto affidabile. sarebbe un peccato se rispetto alle Amministrative non si riuscissero a concordare alcuni passaggi insieme”. Lo ha detto l’ex premier Giuseppe Conte intervenendo in collegamento al festival del Lavoro. Tra i vari punti, Conte ha affrontato la questione delle alleanze e della scelta dei candidati in vista delle prossime elezioni locali. Oltre a Roma, nei prossimi mesi andranno al voto Milano e Bologna. “I Tempi – ha specificato – non sono maturi per una alleanza a tutto tondo, ma alla nostra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) “L’alleanza con il Pd in vista di appuntamenti elettorali importanti come le Comunali di Roma? I rapporti con il Pd sono sperimentati. Abbiamo trovato un interlocutore molto affidabile.unse rispetto allenon si riuscissero aalcuni”. Lo ha detto l’ex premier Giuseppeintervenendo in collegamento al festival del Lavoro. Tra i vari punti,ha affrontato la questione delle alleanze e della scelta dei candidati in vista delle prossime elezioni locali. Oltre a Roma, nei prossimi mesi andranno al voto Milano e Bologna. “I– ha specificato – non sonoper una alleanza a, ma alla nostra ...

