Valeria Marini e Gianmarco Onestini, scatta il bacio a Supervivientes: i naufraghi intimi tra coccole ed effusione nella notte (Di mercoledì 28 aprile 2021) Quello che tutti sospettavano e che in molti trovavano impensabile, è accaduto: tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini probabilmente non era solamente feeling dato dal fatto di essere entrambi italiani in un reality spagnolo. Sembra esserci di più tra i due concorrenti di Supervivientes tanti che sarebbe scattato un bacio nella notte. Supervivientes: scatta il bacio tra Valeria Marini e Gianmarco Onestini Gli unici due naufraghi italiani a Supervivientes, l'Isola dei Famosi spagnola, starebbero riuscendo ad attirare l'attenzione e a scatenare interesse più di quanto non lo ...

