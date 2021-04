Tetrarchia | partita la campagna su Giochistarter

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 aprile 2021) L’Impero Romano è condannato. I nemici circondano i confini. L’imperatore Diocleziano vede una sola via d’uscita, certamente rivoluzionaria: condividere il potere con alcuni condottieri fidati.è un piccolo gioiello che non può mancare nella propria collezione o nella propria ludoteca. Praticamente a metà prezzo su, dove è appenaper acquistare la versione italiana del gioco! Cos’è? Verso la fine del III secolo aC, il console romano Marco Claudio Marcello fu soprannominato “La Spada di Roma” per le sue imprese nelle guerre contro Galli e Cartaginesi. Cinque secoli dopo, verso la fine del III secolo d.C., l’antica Repubblica è lontana e ormai l’Impero sembra condannato. I nemici varcano le frontiere, la rivolta dilaga nelle province e ogni ...