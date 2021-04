Tentata rapina in una gioielleria a Grinzane Cavour: il titolare spara, morti due rapinatori (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un morto sul selciato, un altro poco distante. E un terzo rapinatore in fuga. È finita con una sparatoria che ha provocato due vittime un tentativo di rapina in una frazione di Grinzane Cavour, nel Cuunese. Poco dopo le 18.30, secondo le prime informazioni, tre rapinatori hanno fatto irruzione all’interno della gioielleria Mario Roggero in via Garibaldi, la strada principale che porta da Alba a Barolo. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti. I tre malviventi avrebbero fatto irruzione, secondo una prima ricostruzione, nella gioielleria dove sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. Sul posto sono stati trovati due corpi senza vita che al momento parrebbero essere due dei tre aggressori mentre il terzo risulta ancora in fuga. Secondo quanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un morto sul selciato, un altro poco distante. E un terzotore in fuga. È finita con unatoria che ha provocato due vittime un tentativo diin una frazione di, nel Cuunese. Poco dopo le 18.30, secondo le prime informazioni, tretori hanno fatto irruzione all’interno dellaMario Roggero in via Garibaldi, la strada principale che porta da Alba a Barolo. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti. I tre malviventi avrebbero fatto irruzione, secondo una prima ricostruzione, nelladove sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. Sul posto sono stati trovati due corpi senza vita che al momento parrebbero essere due dei tre aggressori mentre il terzo risulta ancora in fuga. Secondo quanto ...

