Stefania Orlando punge Diletta Leotta: 'Sarà un problema quando non ci saranno i paparazzi' (Di mercoledì 28 aprile 2021) La showgirl commenta così lo sfogo della conduttrice di Dazn che si è lamentata per la pressione del ... Leggi su today (Di mercoledì 28 aprile 2021) La showgirl commenta così lo sfogo della conduttrice di Dazn che si è lamentata per la pressione del ...

Advertising

ladycapuleti : A chiunque ramo Prelemi si permetta di perculare le televendite sui materassi di Stefania Orlando ricordo che Giuli… - celineILOVEYOU2 : RT @Annamaria___02: @marshallmallov Noi siamo solo orgogliose della carriera di Stefania Orlando, una donna che non si è piegata al potere,… - antoleta99 : RT @oocgfvip5: Stefania Orlando: “Samantha ha questa astrusa abitudine quando lava i piatti di metterli a scolare nelle teglie” https://t.c… - Always_Candem : RT @sihirlisil: Stefania Orlando, che ha come manager ADC, poco fa a RDS ha detto a proposito di DL che dovrebbe ringraziare di avere i pap… - Giadahsospesap1 : RT @isorrisidiem: Scusate ma io sono ferma a xuxa che si collega in radio per 3 minuti netti con bella patata semplicemente per smerdare l’… -