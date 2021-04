Stasera in tv: film vincitore di un Premio Oscar con un magistrale D.Day-Lewis (Di mercoledì 28 aprile 2021) Stasera in tv, in prima serata, andrà in onda un film spesso citato dalla critica come uno dei migliori del decennio 2010-2019: i dettagli Stasera in tv, alle 20:50, su Iris, andrà in onda Il filo nascosto. La pellicola del 2017, scritta, diretta e co-prodotto da Paul Thomas Anderson, è ambientata all’interno dell’industria della moda londinese degli anni cinquanta. Nel cast figurano: Daniel Day-Lewis: Reynolds Woodcock Vicky Krieps: Alma Elson Lesley Manville: Cyril Woodcock Camilla Rutherford: Johanna Gina McKee: contessa Henrietta Harding George Glasgow: Nigel Cheddar-Goode Brian Gleeson: dott. Robert Hardy Harriet Sansom Harris: Barbara Rose Lujza Richter: principessa Mona Braganza Julia Davis: Lady Baltimore Nicholas Mander: Lord Baltimore Philip Franks: Peter Martin Phyllis MacMahon: Tippy Silas ... Leggi su zon (Di mercoledì 28 aprile 2021)in tv, in prima serata, andrà in onda unspesso citato dalla critica come uno dei migliori del decennio 2010-2019: i dettagliin tv, alle 20:50, su Iris, andrà in onda Il filo nascosto. La pellicola del 2017, scritta, diretta e co-prodotto da Paul Thomas Anderson, è ambientata all’interno dell’industria della moda londinese degli anni cinquanta. Nel cast figurano: Daniel Day-: Reynolds Woodcock Vicky Krieps: Alma Elson Lesley Manville: Cyril Woodcock Camilla Rutherford: Johanna Gina McKee: contessa Henrietta Harding George Glasgow: Nigel Cheddar-Goode Brian Gleeson: dott. Robert Hardy Harriet Sansom Harris: Barbara Rose Lujza Richter: principessa Mona Braganza Julia Davis: Lady Baltimore Nicholas Mander: Lord Baltimore Philip Franks: Peter Martin Phyllis MacMahon: Tippy Silas ...

