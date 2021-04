Serie B, un turno di squalifica a Romagnoli e Mancuso dell'Empoli (Di mercoledì 28 aprile 2021) MILANO - Il giudice sportivo di Serie B , Emilio Battaglia, in relazione ai recuperi validi per la 13/a e 15/a giornata di ritorno del campionato cadetto ha squalificato per una giornata Romagnoli ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 aprile 2021) MILANO - Il giudice sportivo diB , Emilio Battaglia, in relazione ai recuperi validi per la 13/a e 15/a giornata di ritorno del campionato cadetto hato per una giornata...

Advertising

zazoomblog : Serie B un turno di squalifica a Romagnoli e Mancuso dellEmpoli - #Serie #turno #squalifica #Romagnoli - Leccezionaleit : Cannonieri Serie B/ Coda, approfittane! Il bomber del Lecce potrebbe allungare in vetta alla classifica marcatori:… - bari_times : Serie B, un turno di squalifica a Romagnoli e Mancuso dell'Empoli - sportli26181512 : Serie B, un turno di squalifica a Romagnoli e Mancuso dell'Empoli: Fermato per una giornata anche Pavic dell'Entell… - _NeferTitty : @riverflow_11 @__Kekka___ Eh no ho già rosicato abbastanza con i teatrini degli occhi che luccicano, adesso è il tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie turno Serie B, un turno di squalifica a Romagnoli e Mancuso dell'Empoli MILANO - Il giudice sportivo di serie B , Emilio Battaglia, in relazione ai recuperi validi per la 13/a e 15/a giornata di ritorno del campionato cadetto ha squalificato per una giornata Romagnoli dell' Empoli , espulso nella gara ...

L'Olimpia Milano e le grandi notti europee: quel - 31 rimontato all'Aris... Stasera l'Olimpia Armani Exchange Milano gioca a Monaco gara 3 della serie contro il Bayern. In caso di vittoria strapperebbe il pass per la Final Four di Colonia. Un ...in Grecia al passaggio del turno ...

Serie A, il calendario del prossimo turno Sky Sport Pineto rallenta bloccato dall'Agnonese, Montegiorgio corsaro si allontana dalla zona calda RIETI - Altri recuperi tengono accesa la fiamma della serie D. Nel girone F sono tre le squadre scese in campo negli ultimi giorni. Lo scorso sabato 24 aprile, è andata in scena la ...

Solo un punto ad Aversa, Taranto sottotono I rossoblù vengono imbrigliati dalla foga dei campani, che falliscono anche un calcio di rigore. Si è tenuto questo pomeriggio presso stadio Bisceglia di Aversa Normanna, il rec ...

MILANO - Il giudice sportivo diB , Emilio Battaglia, in relazione ai recuperi validi per la 13/a e 15/a giornata di ritorno del campionato cadetto ha squalificato per una giornata Romagnoli dell' Empoli , espulso nella gara ...Stasera l'Olimpia Armani Exchange Milano gioca a Monaco gara 3 dellacontro il Bayern. In caso di vittoria strapperebbe il pass per la Final Four di Colonia. Un ...in Grecia al passaggio del...RIETI - Altri recuperi tengono accesa la fiamma della serie D. Nel girone F sono tre le squadre scese in campo negli ultimi giorni. Lo scorso sabato 24 aprile, è andata in scena la ...I rossoblù vengono imbrigliati dalla foga dei campani, che falliscono anche un calcio di rigore. Si è tenuto questo pomeriggio presso stadio Bisceglia di Aversa Normanna, il rec ...