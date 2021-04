Se questo è un ministro (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il responsabile della Salute Roberto Speranza ha collezionato, nell'ultimo anno, una serie di errori e negligenze. Dall'assenza di un piano pandemico (come aveva denunciato l'Oms in un report poi insabbiato) al lockdown esasperato e alle chiusure a oltranza delle scuole, dal primato in Europa del numero di morti a un inadeguato programma vaccinale. La sua stella ora è in declino e in tanti ne chiedono le dimissioni. Ma lui resta lì, a fianco del premier. Pronto a sbagliare anche le prossime mosse. Non inganni «quella faccia un po' così» e «quell'espressione un po' così», come cantava Conte. Mica Giuseppe, l'ex premier che lo volle al suo fianco, bensì Paolo, l'insuperabile cantautore. Insomma, non intenerisca l'aria da eterno cane bastonato. O quella da scolaretto studioso ma emotivo palesata nelle conferenze stampa accanto al premier, Mario Draghi, che lo scruta clemente e sardonico. ... Leggi su panorama (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il responsabile della Salute Roberto Speranza ha collezionato, nell'ultimo anno, una serie di errori e negligenze. Dall'assenza di un piano pandemico (come aveva denunciato l'Oms in un report poi insabbiato) al lockdown esasperato e alle chiusure a oltranza delle scuole, dal primato in Europa del numero di morti a un inadeguato programma vaccinale. La sua stella ora è in declino e in tanti ne chiedono le dimissioni. Ma lui resta lì, a fianco del premier. Pronto a sbagliare anche le prossime mosse. Non inganni «quella faccia un po' così» e «quell'espressione un po' così», come cantava Conte. Mica Giuseppe, l'ex premier che lo volle al suo fianco, bensì Paolo, l'insuperabile cantautore. Insomma, non intenerisca l'aria da eterno cane bastonato. O quella da scolaretto studioso ma emotivo palesata nelle conferenze stampa accanto al premier, Mario Draghi, che lo scruta clemente e sardonico. ...

