Sandra Milo | David di Donatello alla carriera prima del Grande Fratello Vip

Leggi su biccy

(Di mercoledì 28 aprile 2021)insieme a Claudia Cardinale, Monica Vitti, Sophia Loren e Gina Lollobrigida è stata fra le attrici più amate del cinema italiano degli anni Sessanta ed in attesa di vederla alVip – perché questi sono gli ultimi rumor a riguardo – è notizia di oggi che l’Accademia del Cinema Italiano le consegnerà il. “Chi se non, la bionda vaporosa e svanita, si fa per dire, amata da Fellini che la immortala come sogno erotico in 8½ e Giulietta degli Spiriti?” – ha dichiarato la Presidentessa deidi– “Ilè un omaggiobattagliera Salvatrice Elena ...