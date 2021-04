Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 avrà caricamenti ancora più veloci di quelli visti nell'ultimo trailer (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ratchet & Clank: Rift Apart presenterà tempi di caricamento incredibilmente veloci, anche più veloci di quelli visti nell'ultimo gameplay trailer. Commentando in un thread sui forum di ResetEra, il Community Manager di Insomniac Games, James Stevenson, ha confermato che i tempi di caricamento nella versione finale saranno leggermente più veloci di quelli visti nel trailer di questa settimana, che sono stati stimati essere lunghi solo 1 secondo. "Probabilmente saranno leggermente più veloci quando lo giocherete a giugno". Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 aprile 2021)presenterà tempi di caricamento incredibilmente, anche piùdigameplay. Commentando in un thread sui forum di ResetEra, il Community Manager di Insomniac Games, James Stevenson, ha confermato che i tempi di caricamentoa versione finale saranno leggermente piùdineldi questa settimana, che sono stati stimati essere lunghi solo 1 secondo. "Probabilmente saranno leggermente piùquando lo giocherete a giugno". Leggi altro...

