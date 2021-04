Rapina in gioielleria, il titolare apre il fuoco contro i banditi: due morti a Gallo di Grinzane Cavour (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sparatoria e due morti, nella serata di mercoledì 28 aprile, davanti a una gioielleria in frazione Gallo di Grinzane Cavour, nel Cuneese. Stando alle prime informazioni è stato il titolare ad aprire il fuoco, in strada davanti al negozio, contro tre Rapinatori che, armati, avevano tentato di svaligiare la gioielleria. Due dei banditi sono stati uccisi, il terzo sarebbe in fuga. L'episodio è accaduto intorno alle 18,30 davanti alla gioielleria Mario Roggero in via Garibaldi, la strada più centrale e frequentata del paese, che porta da Alba a Barolo. I Rapinatori sono stati uccisi in strada: uno dei corpi è rimasto in mezzo alla via, l'altro all'angolo con una strada ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Sparatoria e due, nella serata di mercoledì 28 aprile, davanti a unain frazionedi, nel Cuneese. Stando alle prime informazioni è stato ilad aprire il, in strada davanti al negozio,tretori che, armati, avevano tentato di svaligiare la. Due deisono stati uccisi, il terzo sarebbe in fuga. L'episodio è accaduto intorno alle 18,30 davanti allaMario Roggero in via Garibaldi, la strada più centrale e frequentata del paese, che porta da Alba a Barolo. Itori sono stati uccisi in strada: uno dei corpi è rimasto in mezzo alla via, l'altro all'angolo con una strada ...

