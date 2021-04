Quarto potere perde il punteggio del 100% su Rotten Tomatoes per colpa di una recensione di 80 anni fa (Di mercoledì 28 aprile 2021) Quarto potere, il capolavoro di Orson Welles del 1941, è considerato uno dei miglior film della storia del cinema, ma una vecchia recensione ha rovinato la sua media su Rotten Tomatoes. Sono in molti i critici a ritenere Quarto potere di Orson Welles il più grande film mai realizzato, ma la storica pellicola ha perso il punteggio del 100% su Rotten Tomatoes per via dell'aggiunta di una recensione di 80 anni fa. Il mese scorso Rotten Tomatoes ha aggiunto una recensione negativa pubblicata dal Chicago Tribune quasi 80 anni fa, il 7 maggio 1941. Si tratta della 116° recensione aggiunta ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 28 aprile 2021), il capolavoro di Orson Welles del 1941, è considerato uno dei miglior film della storia del cinema, ma una vecchiaha rovinato la sua media su. Sono in molti i critici a riteneredi Orson Welles il più grande film mai realizzato, ma la storica pellicola ha perso ildelsuper via dell'aggiunta di unadi 80fa. Il mese scorsoha aggiunto unanegativa pubblicata dal Chicago Tribune quasi 80fa, il 7 maggio 1941. Si tratta della 116°aggiunta ...

Advertising

erricopalese : Su @RottenTomatoes, 'Quarto Potere' ha perso il suo primato di recensioni del 100%, facendo diventare 'Paddington 2… - fedina1916 : @Moonlightshad1 'Quarto Potere' sempre più rafforzato dall'arma impropria dei sondaggi. - fedina1916 : Sempre attuale: 'Quarto Potere - Citizen Kane' - msnbody : SI OVVIO QUARTO POTERE 2020 ok si - ellacioffi : RT @chrilub00: @GabrieleMuccino A gabriè tutti i tuoi film sono abominevoli. Non ti atteggiare come se avessi girato quarto potere -