“Prima l’orfanatrofio poi la mia vita difficile a Napoli | così la pizza è stata la mia salvezza Ora a Tokyo cucino anche per i vip”

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Ci sono momenti dellache rimangono impressi per sempre. E uno di questi attimi indelebili ha la forma di una busta, arrivata un giorno alla sua pizzeria a. Un signore entra, la posa, non dà spiegazioni. Giuseppe Errichiello non sa il giapponese, ma sua moglie Ayumi sì. “Caro Peppe, tu sei il mio esempio, quando uscirò dal carcere, spero di poter seguire le tue orme, di salvare la mia, proprio come hai fatto tu”. Il mittente è un ragazzo molto giovane, gli manda la lettera dalla prigione. Quei pochi caratteri, scritti di corsa su un foglio sgualcito, sono per lui come una macchina del tempo, capace di riportarlo a, la sua città, dove tutto ha avuto inizio. Non è stato un bambino fortunato. Nei suoi ricordi d’infanzia c’è un orfanotrofio da cui scappa appena può, poche cure, amore quasi ...