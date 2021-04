“No, aspetta, te non sei la mamma!”. I soliti ignoti, la gaffe epica del concorrente: è la prima volta nella storia del programma (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un’altra grande puntata quella de I soliti ignoti in onda martedì 27 aprile. Una di quelle serate che entrerà nella storia del programma condotto magistralmente da Amadeus. Tutto è successo nella fase finale del gioco, quello del ‘Parente misterioso’. In tanti hanno dopo questa gaffe hanno rivalutato la veridicità del programma, il motivo? La donna chiamata a partecipare al quiz conclusivo della puntata si è inspiegabilmente confusa nell’attimo in cui ha dovuto riconoscere il figlio. C’è da dire oltretutto che nel momento dell’errore c’erano in palio 25mila euro: una somma che Monica Leofreddi, protagonista della puntata dello show in questione, ha visto sfumare. Ma veniamo a noi: Amadeus ha chiesto alla signora ‘confusa’, parente di uno degli otto ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Un’altra grande puntata quella de Iin onda martedì 27 aprile. Una di quelle serate che entreràdelcondotto magistralmente da Amadeus. Tutto è successofase finale del gioco, quello del ‘Parente misterioso’. In tanti hanno dopo questahanno rivalutato la veridicità del, il motivo? La donna chiamata a partecipare al quiz conclusivo della puntata si è inspiegabilmente confusa nell’attimo in cui ha dovuto riconoscere il figlio. C’è da dire oltretutto che nel momento dell’errore c’erano in palio 25mila euro: una somma che Monica Leofreddi, protagonista della puntata dello show in questione, ha visto sfumare. Ma veniamo a noi: Amadeus ha chiesto alla signora ‘confusa’, parente di uno degli otto ...

Advertising

Raicomspa : ?? #Promemoria: domani vi aspetta #inedicola il terzo episodio in dvd di #Leonardo, la serie con Aidan Turner, Matil… - stebellentani : Hai 3-4 secondi per uscire, non esci, e vabbé. Poi c’è un avversario che salta di testa, basta che salti anche tu e… - chetempochefa : Stasera a #CTCF da @fabfazio vi aspetta il professore @RobertoBurioni con un’altra spiegazione da non perdere. L’ap… - alberto_pilotto : RT @ElisaCuccolo: URGENTE! ?? Oltrepo' Pavese, in Prov. di Pavia. Micio Abbandonato In Pericolo! Molto Impaurito e Triste, Aspetta Sempre N… - bennifrusone : con 369 louis vuole dirci che il 3/6 è rimasto in cinta ed ora aspetta unx bambinx come ho fatto a non pensarci prima -