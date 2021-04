Niente più blackface in tv (e a «Tale e Quale Show»): lo ha deciso la Rai (Di mercoledì 28 aprile 2021) Fino a qualche anno fa pittarsi la faccia di nero per assomigliare a una persona o a un artista di colore era una pratica molto diffusa nella televisione italiana. Negli anni Ottanta, specialmente in Fininvest, erano molte le gag che prendevano in giro il modo di parlare degli stranieri avvalendosi dell’ausilio del trucco che modificava i tratti somatici dei comici, spesso ricorrendo a prostetici per marcare le labbra o pronunciare il naso. Negli ultimi anni il programma televisivo che vi ha fatto più ricordo è stato Tale e Quale Show, lo show autunnale di grande successo di Raiuno che, dalla prima all’ultima edizione, ha sempre adoperato il trucco per dipingere di nero le facce dei concorrenti che si accingevano a imitare cantanti come Prince, Whitney Houston, Stevie Wonder, Beyoncé e John Legend. Bene, da oggi questo non succederà più perché, a seguito di diverse proteste degli spettatori e anche di Ghali, uno dei primi a far notare la cosa, la Rai ha deciso di impegnarsi affinché la pratica del «blackface» non si verifichi più sulle reti del servizio pubblico. https://www.youtube.com/watch?v=LfhDgGV_hWc Leggi su vanityfair (Di mercoledì 28 aprile 2021) Fino a qualche anno fa pittarsi la faccia di nero per assomigliare a una persona o a un artista di colore era una pratica molto diffusa nella televisione italiana. Negli anni Ottanta, specialmente in Fininvest, erano molte le gag che prendevano in giro il modo di parlare degli stranieri avvalendosi dell’ausilio del trucco che modificava i tratti somatici dei comici, spesso ricorrendo a prostetici per marcare le labbra o pronunciare il naso. Negli ultimi anni il programma televisivo che vi ha fatto più ricordo è stato Tale e Quale Show, lo show autunnale di grande successo di Raiuno che, dalla prima all’ultima edizione, ha sempre adoperato il trucco per dipingere di nero le facce dei concorrenti che si accingevano a imitare cantanti come Prince, Whitney Houston, Stevie Wonder, Beyoncé e John Legend. Bene, da oggi questo non succederà più perché, a seguito di diverse proteste degli spettatori e anche di Ghali, uno dei primi a far notare la cosa, la Rai ha deciso di impegnarsi affinché la pratica del «blackface» non si verifichi più sulle reti del servizio pubblico. https://www.youtube.com/watch?v=LfhDgGV_hWc

Advertising

IsolaDeiFamosi : Giulia è più agguerrita che mai e stasera è pronta a dare battaglia... niente spoiler: ma aspettatevi di tutto! T… - pisto_gol : Piena e totale solidarietà a Nicolò Pirlo e suo papà Andrea, con la speranza che questi delinquenti-perché non son… - FBiasin : #Atalanta 68 #Napoli #Juve #Milan 66 #Lazio* 61 La lotta per la #Champions non è mai stata così accesa. Curioso,… - VincenzaSMF : @gustinicchi @Elisa34012803 Recovery plan,il tanto evocato MES ha ca.biato nome, come dicono i potenti bla bla ,sia… - Alice70A : RT @Baldaranza: *Scarti poetici. Non posso dare più di quello che ho e non racconto le cose che non so tra chi predica il tutto, e consuma… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente più Lazio, pericolo cartellini gialli: diffidato pure Inzaghi ... il momento più delicato è ora. Pesano squalifiche, diffide, infortuni . E proprio sui cartellini gialli bisogna fare i conti. A cerbi ne ha rimediato uno contro il Milan, era diffidato, niente Genoa ...

Real Madrid - Chelsea 1 - 1, una partita dai due volti Si aspetta un regalo, una giocata che possa spaccare la partita ma niente da male. Nessuna delle due squadre vuol fare la parte del gatto ed anzi, sembra quasi che entrambe vogliono fare la parte del ...

Daniela Molinari: «Il cancro corre veloce, non ho più tempo. Mamma? Disumana» Corriere Milano ... il momentodelicato è ora. Pesano squalifiche, diffide, infortuni . E proprio sui cartellini gialli bisogna fare i conti. A cerbi ne ha rimediato uno contro il Milan, era diffidato,Genoa ...Si aspetta un regalo, una giocata che possa spaccare la partita mada male. Nessuna delle due squadre vuol fare la parte del gatto ed anzi, sembra quasi che entrambe vogliono fare la parte del ...