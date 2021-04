Nasti e Zaniolo non stanno più insieme | ora è ufficiale | “Ho provato a mascherare tutto ma…”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoChiara, dopo le voci di rottura con Nicolò, prima smentisce e poi chiarisce. I due sono infatti arrivati ai titoli di coda ed è stata proprio l’influencer napoletana a confermare pubblicamente di non essere più fidanzata con il centrocampista giallorosso. “Ho– confessa lain una storia Instagram – aquanto più potevo per non alimentare i gossip, ma mi trovo in una situazione in cui sono costretta a ‘salvaguardare la mia persona’ e farvi sapere che non ho più nessun tipo di relazione. Vi prego quindi di non inoltrarmi cose compiute dall’altra persona, perché proprio in questo momento non sta mancando di rispetto a nessuno. Peace&love”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.