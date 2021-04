Martina Rossi: appello bis a Firenze, Albertoni e Vanneschi condannati a 3 anni (Di mercoledì 28 aprile 2021) La corte d appello di Firenze ha condannato a tre anni ciascuno per tentata violenza sessuale di gruppo Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. I due sono accusati della morte di Martina Rossi , la ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 28 aprile 2021) La corte ddiha condannato a treciascuno per tentata violenza sessuale di gruppo Alessandroe Luca. I due sono accusati della morte di, la ...

Martina Rossi, appello: 3 anni a imputati

La corte d'appello di Firenze ha condannato a 3 anni ciascuno Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, imputati nel processo bis di secondo grado sul caso della morte di Martina Rossi.

Morte Martina Rossi, imputati condannati a 3 anni nel processo di appello bis La corte di appello di Firenze ha condannato a 3 anni ciascuno Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, imputati nel processo bis di secondo grado sul caso della morte di Martina Rossi, la studentessa 23enne deceduta il 3 agosto 2011 precipitando da un balcone dove era in vacanza a Palma di Maiorca (Spagna). Secondo l'accusa la ragazza stava sfuggendo a un tentativo di ...

Morte Martina Rossi: Appello bis, attesa per la sentenza in Tribunale a Firenze.

Per la Corte di Appello di Firenze, Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, il 3 agosto del 2011, tentarono di violentare Martina Rossi, la ventenne genovese precipitata dal balcone di una camera d'albergo a Palma di Maiorca.

La corte d'appello di Firenze ha condannato a 3 anni ciascuno Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, imputati nel processo bis di secondo grado sul caso della morte di Martina Rossi, la studentessa 23enne deceduta il 3 agosto 2011 precipitando da un balcone dove era in vacanza a Palma di Maiorca (Spagna). Secondo l'accusa la ragazza stava sfuggendo a un tentativo di violenza sessuale.