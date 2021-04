Marco Carta, hackerato il profilo Instagram: «Ho compilato un modulo, poi...». Come non cascarci (Di mercoledì 28 aprile 2021) Marco Carta è finito nella trappola Come tantissimi utenti a cui hanno hackerato il profilo Instagram. Sono un miliardo gli account social rubati. Il cantante ha rischiato di non rivedere... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 aprile 2021)è finito nella trappolatantissimi utenti a cui hannoil. Sono un miliardo gli account social rubati. Il cantante ha rischiato di non rivedere...

Advertising

_tteokbokkiwa_ : Bobby come marco carta (per pochissimi) - Webank : @marcoarcidiaco Ciao Marco, ti confermiamo che è necessario inserire in una busta chiusa insieme al contratto tutti… - FulviaFrongia : RT @carta_story: #NewSingle of Marco Carta ?????? 7.05.2021 ?????? #Staytuned ???? #MarcoCarta #Music #newmusic #7maggio #musically #soundcloud #… - FulviaFrongia : RT @GammaStereoRoma: Marco Carta - Splendida ostinazione - jacoalien : @ZTravini Fiorella mannoia Renato zero Valerio scanu Marco carta -