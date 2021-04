Loredana Bertè: dal 30 aprile 'T.I.R.' la terza pubblicazione della 70Bertè - Vinyl collection in versione inedita (Di mercoledì 28 aprile 2021) limited (disponibile su Amazon.it, BTF.it, IBS.it, Mondadori.it e nei migliori negozi di dischi). Pubblicato originariamente nel 1977 dalla CGD, il disco ebbe un enorme successo consacrando l'artista ... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 aprile 2021) limited (disponibile su Amazon.it, BTF.it, IBS.it, Mondadori.it e nei migliori negozi di dischi). Pubblicato originariamente nel 1977 dalla CGD, il disco ebbe un enorme successo consacrando l'artista ...

Advertising

gual89 : Loredana Bertè - Number One - gual89 : Loredana Bertè - Lontano da dove - tornatestefmati : RT @AnnamariaLamia: ???????????????????????? ????????????????????? ?????????????????????????? feat Loredana Bertè Dopo averla ascoltata e sperando che vi piaccia ISTRUZION… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - Loredana Bertè, esce il 30 aprile 'T.I.R. 70Bertè Edition', vinile in edizione limitata per i 70 anni dell’art… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - Loredana Bertè, esce il 30 aprile 'T.I.R. 70Bertè Edition', vinile in edizione limitata per i 70 anni dell’art… -

Ultime Notizie dalla rete : Loredana Bertè Loredana Bertè: dal 30 aprile 'T.I.R.' la terza pubblicazione della 70Bertè - Vinyl collection in versione inedita Esce il 30 aprile per Nar International il vinile T. I. R. di Loredana Bertè, la terza pubblicazione della 70Bertè - Vinyl collection in versione inedita da collezione: LP 180 GR. Limited Edition Crystal Clear Vinyl - 1000 pz. limited (disponibile su Amazon.it, ...

Libri / Passione Salento Cresciuti tra i sound system salentini degli anni Novanta, nel 2018 sono arrivati al grande pubblico con l'album Barracuda e il singolo Non ti dico no (con Loredana Bertè). Da allora è un susseguirsi ...

Loredana Bertè ieri e oggi: la carriera della cantante di "Figlia di..." in 15 foto Sky Tg24 Esce il 30 aprile per Nar International il vinile T. I. R. di, la terza pubblicazione della 70Bertè - Vinyl collection in versione inedita da collezione: LP 180 GR. Limited Edition Crystal Clear Vinyl - 1000 pz. limited (disponibile su Amazon.it, ...Cresciuti tra i sound system salentini degli anni Novanta, nel 2018 sono arrivati al grande pubblico con l'album Barracuda e il singolo Non ti dico no (con). Da allora è un susseguirsi ...