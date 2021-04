Le Iene, Scherzo a Gianni Sperti: Complice Maria De Filippi! (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le Iene, Scherzo a Gianni Sperti: un compleanno fa incubo per l’opinionista di Uomini e Donne che è stato accusato di aver investito un passante nella sua città in Puglia. La vittima però non è quello che sembra e per ritirare le accuse e gli articoli di giornale vuole diventare un opinionista. Ecco il cattivissimo Scherzo a Gianni Sperti e come ha reagito. Le Iene, Scherzo a Gianni Sperti: la sorella investe una persona ma la vittima accusa lui! Le Iene hanno deciso di rovinare il compleanno a Gianni Sperti. L’opinionista di Uomini e Donne è rientrato da Roma a Pulsano, in provincia di Taranto dalla sua famiglia. Ovviamente per organizzare lo ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 28 aprile 2021) Le: un compleanno fa incubo per l’opinionista di Uomini e Donne che è stato accusato di aver investito un passante nella sua città in Puglia. La vittima però non è quello che sembra e per ritirare le accuse e gli articoli di giornale vuole diventare un opinionista. Ecco il cattivissimoe come ha reagito. Le: la sorella investe una persona ma la vittima accusa lui! Lehanno deciso di rovinare il compleanno a. L’opinionista di Uomini e Donne è rientrato da Roma a Pulsano, in provincia di Taranto dalla sua famiglia. Ovviamente per organizzare lo ...

Advertising

SinclarMiss : Ma Ciacci non era schiattato con lo scherzo de Le iene? #isola - Prelemi30142523 : RT @Alicarbss: Allora,dovete prendere questo scherzo come uno scherzo di coppia che hanno fatto le Iene, punto. Come ne fanno altri. Non c… - sanela_mitic : RT @Agent__Beast: Ora basta. Mi dissocio pubblicamente dallo scherzo delle Iene e dalla coppietta che, ribadisco ancora una volta, è FAKE.… - Ilaria99053213 : Sempre con voi...col ? #pierxisolaparty non vediamo l'ora di vedere lo scherzo alle iene! ???????? - rosegothics : Adoro che dopo che è stato svelato lo scherzo delle iene, ristabiliamo l’ordine e mettiamo Giulia distante da akash… -