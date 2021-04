Covid: prefetto Monza, ‘riaperture importanti, servono controlli per non tornare indietro’ (2) (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Adnkronos) – Nel corso del fine settimana, il dispositivo di controllo sarà attivato fin dalla fascia pomeridiana, con un ulteriore aumento delle pattuglie sul territorio. In aggiunta alle zone dei locali, sono stati individuati alcuni punti reputati sensibili nonostante l’assenza di bar e ristoranti, su cui i controlli proseguiranno con modalità dinamiche dopo le 22:00, al fine di evitare assembramenti non consentiti. In considerazione della rilevanza dell’attività, è stato infine stabilito di valutare l’efficacia del dispositivo con cadenza settimanale, anche al fine di adottare tempestivamente eventuali correttivi dovessero rendersi necessari. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Adnkronos) – Nel corso del fine settimana, il dispositivo di controllo sarà attivato fin dalla fascia pomeridiana, con un ulteriore aumento delle pattuglie sul territorio. In aggiunta alle zone dei locali, sono stati individuati alcuni punti reputati sensibili nonostante l’assenza di bar e ristoranti, su cui iproseguiranno con modalità dinamiche dopo le 22:00, al fine di evitare assembramenti non consentiti. In considerazione della rilevanza dell’attività, è stato infine stabilito di valutare l’efficacia del dispositivo con cadenza settimanale, anche al fine di adottare tempestivamente eventuali correttivi dovessero rendersi necessari. L'articolo CalcioWeb.

