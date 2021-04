Covid | Marcucci | ' Salvini e Meloni se le danno di santa ragione e ci va di mezzo Speranza'

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr (Adnkronos) - "continuano a darsele di, stavolta ci va diil ministro, bersaglio di una provocatoria sfiducia. Pensiamo alle cose serie: tutto il governo ora sia unito e lavori a riaperture in sicurezza". Lo afferma il senatore Pd Andreaal termine dell'intervento del ministro della Salute in Senato.

Posizione analoga dal senatore Pd Andrea. "Sono - afferma - ampiamente favorevole a ...investirà 300 mila euro per garantire una polizza assicurativa agli stranieri che si ammaleranno di...Leggi anche Decreto, c'è il via libera della Camera "Sono ampiamente favorevole a mitigare e ... scrive su Twitter il senatore Pd, Andrea. IL NODO ODG DI FRATELLI D'ITALIA E' stato ...Pensiamo alle cose serie: tutto il governo ora sia unito e lavori a riaperture in sicurezza”. Lo afferma il senatore Pd Andrea Marcucci al termine dell’intervento del ministro della Salute in Senato.Con un nuovo ordine del giorno, il governo si riserva la possibilità di poter rivedere a maggio il coprifuoco. È stato approvato un documento dal governo, al termine di una lunga trattativa portata a ...