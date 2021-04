Covid, casi sospetti a Napoli: “Non è variante indiana” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che, dalla verifica del sequenziamento di due campioni di soggetti positivi al Covid19, provenienti dalla Asl Napoli 1, non è emersa la cosiddetta variante indiana. Gli esami di controllo, chiesti dal’Istituto Superiore di Sanità, rientrano nelle attività di monitoraggio sulla diffusione di eventuali varianti del virus Sars-Cov-2 promosse dalla Regione Campania e condotte dall’Azienda Ospedaliera dei Colli in sinergia con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e con il Tigem. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che, dalla verifica del sequenziamento di due campioni di soggetti positivi al19, provenienti dalla Asl1, non è emersa la cosiddetta. Gli esami di controllo, chiesti dal’Istituto Superiore di Sanità, rientrano nelle attività di monitoraggio sulla diffusione di eventuali varianti del virus Sars-Cov-2 promosse dalla Regione Campania e condotte dall’Azienda Ospedaliera dei Colli in sinergia con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e con il Tigem. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

repubblica : Altri 3 bambini in ospedale per la sindrome di Kawasaki post Covid: 'Purtoppo ci aspettiamo altri casi' - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-19) e nei reparti (-5). A fronte di 35.798 ta… - SkySport : Olimpiadi Tokyo, la tedofora 118enne Kane Tanaka rinuncia per aumento casi Covid #SkySport #Tokyo2020 - zazoomblog : Covid casi sospetti a Napoli: “Non è variante indiana” - #Covid #sospetti #Napoli: #variante - ValerioMinnella : RT @RetePaceDisarmo: I dati anticipati da @RetePaceDisarmo confermano che il Cairo è il principale acquirente di armi italiane, nonostante… -