CORREA | EL TUCU DI CLASSE

(Di mercoledì 28 aprile 2021) L’Estudiantes, il paragone con Veron e la Serie A come se fosse stata scritta dagli astri. Un predestinato Joaquinche, in questa terza stagione alla Lazio, è diventato sempre più decisivo conquistando la fiducia di Inzaghi e di tutto l’ambiente biancoceleste. La doppietta realizzata contro il Milan è solo l’ultima grande prestazione dell’argentino. Una doppietta arrivata nel momento più difficile per la Lazio, dopo il k.o di Napoli e con il sogno Champions che si era allontanato, ma il il 3-0 dell’Olimpico di lunedì scorso ha nuovamente cambiato lo scenario. E adesso la Lazio ci crede, spera di poter conquistare l’obiettivo anche grazie alladi. Chiamatemi “El”, per non dimenticare mai le sue origini: è nato il 13 agosto del 1994 nella Provincia dimán in Argentina, a ...

Commenta per primo Nel momento del bisogno la Lazio finalmente ha riabbracciato il vero. Dopo diversi mesi di prestazioni altalenanti, come riporta Il Messaggero ancora una volta ilè tornato lui in Primavera e contro il Milan (la sua vittima preferita). Al terzo anno in ...Se poi si mette a segnare ancheallora ogni traguardo è raggiungibile. Come diceva una vecchia pubblicità: "Metti unnel motore", per vincere lo sprint finale. 28 aprile 2021 - 09:16Nelle sue vene scorre sangue biancoceleste. Prima il dribbling a saltare Donnarumma e il sinistro dalla ovvia destinazione, poi il tango a saltare Tomori e la saetta a trafiggere il portiere del Milan ...I bookmakers fanno sognare i tifosi del Milan: ecco le quote sugli arrivi di Ilicic e Sergio Ramos Il dato nel match contro la Lazio, però, è impietoso. Dopo un 2020 da favola il Milan è ritornato sul ...