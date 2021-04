Come sbloccare l’iPhone con mascherina dopo l’aggiornamento iOS 14.5 (Di mercoledì 28 aprile 2021) l’aggiornamento iOS 14.5 era molto atteso, non c’è dubbio e ora sono in molti a chiedersi Come sbloccare l’iPhone con mascherina dopo l’installazione dell’update nuova di zecca. Tra le numerose funzioni utili della nuova fatica software, c’è quella che prevede la possibilità di riattivare il telefono con FaceID senza togliere la mascherina che ci accompagna ormai da lunghi mesi nei luoghi di lavoro Come in quelli pubblici, all’aperto Come anche al chiuso. La novità risulta decisamente funzionale Come abilitare sblocco con mascherina La prima cosa da dire è che per sbloccare l’iPhone con mascherina bisognerà avere a disposizione un Apple Watch ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021)iOS 14.5 era molto atteso, non c’è dubbio e ora sono in molti a chiedersiconl’installazione dell’update nuova di zecca. Tra le numerose funzioni utili della nuova fatica software, c’è quella che prevede la possibilità di riattivare il telefono con FaceID senza togliere lache ci accompagna ormai da lunghi mesi nei luoghi di lavoroin quelli pubblici, all’apertoanche al chiuso. La novità risulta decisamente funzionaleabilitare sblocco conLa prima cosa da dire è che perconbisognerà avere a disposizione un Apple Watch ...

