Calcio | fondatore Spotify insiste | molto serio sull' Arsenal

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il 'no' dell'attuale proprietà non smonta le velleità deldella piattaforma audio, lo svedese Daniel Ek, che oggi ha ribadito il suo interesse per l'acquisto dell', sostenendo ...

Il 'no' dell'attuale proprietà non smonta le velleità deldella piattaforma audio Spotify, lo svedese Daniel Ek, che oggi ha ribadito il suo interesse per l'acquisto dell'Arsenal, sostenendo di essere "molto serio" e per nulla scoraggiato dalla ...'Mi sono assicurato i fondi e voglio portare quella che penso sia un'offerta molto convincente ai proprietari e spero che mi ascoltino'. Daniel Ek , proprietario e co -di Spotify, ha annunciato all'emittente inglese Sky CNBC che presenterà un'offerta alla famiglia Kroenke per comprare l'Arsenal . I Kroenkes, la cui proprietà è stata oggetto di critiche ...ROMA, 28 APR - Il 'no' dell'attuale proprietà non smonta le velleità del fondatore della piattaforma audio Spotify, lo svedese Daniel Ek, che oggi ha ribadito il suo interesse per l'acquisto dell'Arse ...Una volta si chiamavano All-Stars, oggi potrebbe essere la nuova frontiera del calcio, almeno nelle idee del vulcanico Mino Raiola ...