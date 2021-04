Amici 2021, Samuele in crisi con la fidanzata: la Peparini chiama Claudia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Amici Una telefonata ha gettato il ballerino nello sconforto totale, ma l’intervento della professoressa ha riportato il sereno nella coppia Pubblicato su 28 Aprile 2021 Samuele in lacrime ad Amici 2021 dopo una telefonata con la fidanzata Claudia. Nel daytime di oggi è andata in onda tutta la disperazione del ballerino, che dopo aver sentito la sua fidanzata non è riuscito a dare il massimo in sala prove. Samuele è scoppiato a piangere in casetta, un pianto molto sentito ma di cui ha forse mascherato un po’ la causa, o almeno ci ha provato. Ad Aka7even ha spiegato che non aveva più idee per le coreografie, che non riesce più a pensare. Era in ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021)Una telefonata ha gettato il ballerino nello sconforto totale, ma l’intervento della professoressa ha riportato il sereno nella coppia Pubblicato su 28 Aprilein lacrime addopo una telefonata con la. Nel daytime di oggi è andata in onda tutta la disperazione del ballerino, che dopo aver sentito la suanon è riuscito a dare il massimo in sala prove.è scoppiato a piangere in casetta, un pianto molto sentito ma di cui ha forse mascherato un po’ la causa, o almeno ci ha provato. Ad Aka7even ha spiegato che non aveva più idee per le coreografie, che non riesce più a pensare. Era in ...

