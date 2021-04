Agenzie di web reputation: chi sono le migliori agenzia a cui affidarsi per la cancellazione di notizie da internet (Di giovedì 29 aprile 2021) È boom di Agenzie come la privacygarantita.it fondata da Cristian Nardi che si occupano di nascondere ai motori di ricerca un passato che si vuole dimenticare. A cui si rivolgono grandi aziende ma anche comuni cittadini. Guido Scorza: «La cancellazione di un contenuto deve rappresentare l’ultima spiaggia per la tutela dell’identità personale». Cosi come ripotato in un articolo dall’espresso oggi Un fenomeno figlio del nostro tempo, la reputazione online. Oggi il nostro principale biglietto da visita sta diventando proprio questo: il come gli altri ci percepiscono per quello che diciamo, facciamo e mostriamo connettendoci alla rete. Che non dimentica. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto lasciamo tracce potenzialmente indelebili di noi stessi su Google, sui social network e sui media, e possiamo a un certo punto della nostra vita anelare la rimozione di ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) È boom dicome la privacygarantita.it fondata da Cristian Nardi che si occupano di nascondere ai motori di ricerca un passato che si vuole dimenticare. A cui si rivolgono grandi aziende ma anche comuni cittadini. Guido Scorza: «Ladi un contenuto deve rappresentare l’ultima spiaggia per la tutela dell’identità personale». Cosi come ripotato in un articolo dall’espresso oggi Un fenomeno figlio del nostro tempo, la reputazione online. Oggi il nostro principale biglietto da visita sta diventando proprio questo: il come gli altri ci percepiscono per quello che diciamo, facciamo e mostriamo connettendoci alla rete. Che non dimentica. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto lasciamo tracce potenzialmente indelebili di noi stessi su Google, sui social network e sui media, e possiamo a un certo punto della nostra vita anelare la rimozione di ...

Kinsta_IT : Non hai ancora visto i nuovi piani di hosting dedicati alle agenzie? Beh, se hai un'agenzia web non perdere l'occas… - Engage_Magazine : La società norvegese lancerà in seguito un'Opa totalitaria finalizzata al delisting della società rilanciata nel 20… - TTCmauroacquati : Agenzie di Viaggio come canale strategico per Noleggiare, oggi più che mai. Tariffazione dinamica, netta e commissi… - BuySellBacklink : [WTB] Collaborazione per sviluppo portale su laravel / agenzie web marketing / full stack developers ITALIANO: Cerc… - Skysurfer72 : @son_gobbo @SimoRacca84 Bene! Ovunque sul web e sulle agenzie (anche ADNKronos) spopola #CeferinOut -