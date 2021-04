A scuola tutta l’estate, il piano per recuperare la socialità esclusa dalla dad (Di mercoledì 28 aprile 2021) scuola estate. Questa la nuova idea del Governo per recuperare la socialità. Laboratori, attività ludiche e sportive per fare stare insieme i ragazzi che hanno dovuto seguire le lezioni a distanza praticamente tutto l’anno. Il ministro dell’Istruzione ha previsto un investimento di 510 milioni di euro. La partecipazione alle attività è volontaria sia per gli studenti che per i docenti. Vediamo cosa prevede il nuovo “piano estate”. scuola estate: come funziona Gli istituti saranno aperti a giugno luglio e agosto. Tutte le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado potranno usufruire dei fondi per organizzare attività nei mesi estivi. Sono previsti, fra gli altri, moduli e laboratori di educazione motoria, gioco didattico, canto, musica, arte, scrittura creativa, educazione alla cittadinanza, ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 28 aprile 2021)estate. Questa la nuova idea del Governo perla. Laboratori, attività ludiche e sportive per fare stare insieme i ragazzi che hanno dovuto seguire le lezioni a distanza praticamente tutto l’anno. Il ministro dell’Istruzione ha previsto un investimento di 510 milioni di euro. La partecipazione alle attività è volontaria sia per gli studenti che per i docenti. Vediamo cosa prevede il nuovo “estate”.estate: come funziona Gli istituti saranno aperti a giugno luglio e agosto. Tutte le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado potranno usufruire dei fondi per organizzare attività nei mesi estivi. Sono previsti, fra gli altri, moduli e laboratori di educazione motoria, gioco didattico, canto, musica, arte, scrittura creativa, educazione alla cittadinanza, ...

