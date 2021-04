Zignago Vetro | primo trimestre con ricavi e redditività in aumento

Leggi su quifinanza

(Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Il gruppo(quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana) ha chiuso il2021 conpari a 110,2 milioni di euro, (+1,1% rispetto al 2020), di cui 32,2 milioni (-10,6% sull’anno scorso e pari al 29,2% del fatturato totale) fuori del territorio italiano. L’EBITDA è stato di 28,4 milioni di euro (25,8% sui, +6,9%) e l’utile netto di 11,5 milioni di euro (10,4% sui, +53,2%). La crescita non è però omogenea in tutti i segmenti dell’azienda. “Mentre infatti cresce generalmente la domanda collegata ai mercati delle bevande e alimenti, in particolare per i prodotti maggiormente legati alla grande distribuzione organizzata, resta invece ancora incerta la ripresa nelle fasce di mercato più direttamente condizionate ...