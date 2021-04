Vaccini ai senza fissa dimora, la proposta del senatore Laus (Di martedì 27 aprile 2021) Un’interrogazione parlamentare firmata dal senatore del Partito Democratico e capogruppo in commissione Lavoro Mauro Laus e sottoscritta da altri colleghi del gruppo per chiedere al Ministro della Salute Roberto Speranza “quali iniziative il governo intenda attuare per vaccinare le persone senza fissa dimora”. Nell’interrogazione si sottolinea come “i cosiddetti senza dimora sono costrette a vivere all’aperto in situazioni oggettivamente a rischio di contagio e non tutti trovano ricovero presso le strutture” così come “gli operatori e i volontari che lavorano presso le strutture di accoglienza sono quotidianamente esposti a rischio di contagio, venendo a contatto con le persone che assistono”. Per questo Laus chiede di “inserire le persone ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 27 aprile 2021) Un’interrogazione parlamentare firmata daldel Partito Democratico e capogruppo in commissione Lavoro Mauroe sottoscritta da altri colleghi del gruppo per chiedere al Ministro della Salute Roberto Speranza “quali iniziative il governo intenda attuare per vaccinare le persone”. Nell’interrogazione si sottolinea come “i cosiddettisono costrette a vivere all’aperto in situazioni oggettivamente a rischio di contagio e non tutti trovano ricovero presso le strutture” così come “gli operatori e i volontari che lavorano presso le strutture di accoglienza sono quotidianamente esposti a rischio di contagio, venendo a contatto con le persone che assistono”. Per questochiede di “inserire le persone ...

