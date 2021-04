Uomini e Donne, arrestato l’ex cavaliere Patrizio: le gravi accuse (Di martedì 27 aprile 2021) Non è la prima volta che un personaggio di Uomini e Donne viene arrestato, ma fino a ora si è sempre trattato di ex tronisti o corteggiatori del trono classico. Stavolta, invece, è toccato a un ex cavaliere del trono over: lui si chiama Patrizio Faggioli, è ligure e ha partecipato al programma di Maria De Filippi qualche anno fa. Non ha trovato l’amore e di lui si sono perse le tracce… almeno fino a oggi. Patrizio, infatti, è stato arrestato con l’accusa di scippo. I fatti risalirebbero a due anni fa circa e si sono svolti a Sanremo, mentre l’arresto odierno è avvenuto a Imperia, città dove l’uomo risiede attualmente. Stando alla ricostruzione dei fatti degli inquirenti riportata dal quotidiano “La Stampa”, l’uomo avrebbe individuato la sua vittima pedinandola per le ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 27 aprile 2021) Non è la prima volta che un personaggio diviene, ma fino a ora si è sempre trattato di ex tronisti o corteggiatori del trono classico. Stavolta, invece, è toccato a un exdel trono over: lui si chiamaFaggioli, è ligure e ha partecipato al programma di Maria De Filippi qualche anno fa. Non ha trovato l’amore e di lui si sono perse le tracce… almeno fino a oggi., infatti, è statocon l’accusa di scippo. I fatti risalirebbero a due anni fa circa e si sono svolti a Sanremo, mentre l’arresto odierno è avvenuto a Imperia, città dove l’uomo risiede attualmente. Stando alla ricostruzione dei fatti degli inquirenti riportata dal quotidiano “La Stampa”, l’uomo avrebbe individuato la sua vittima pedinandola per le ...

