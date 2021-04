Traffico di droga tra Roma e la Moldavia: scovati pullman carichi di cocaina (Di martedì 27 aprile 2021) Una tratta diretta con la Moldavia ha permesso, per diverso tempo, di mantener solido un Traffico di droga fra l’Italia e l’est Europa. Il Traffico di sostanze stupefacenti è stato difficile da far venire a galla: a seguire passo passo l’indagine sono stati gli agenti del IX Distretto Esposizione, diretto da Pasquale Fiocco. L’attività investigativa si è svolta, in un primo momento, attraverso i controlli e gli appostamenti nelle aree di sosta dei mezzi di trasporto che dall’Italia portano beni e passeggeri nell’est Europa (in particolare in Romania e Moldavia). Leggi anche: Roma. Muore sotto al treno in corsa, ecco chi è la vittima Roma-Moldavia: Traffico di droga Il tutto ha preso una piega giusta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 aprile 2021) Una tratta diretta con laha permesso, per diverso tempo, di mantener solido undifra l’Italia e l’est Europa. Ildi sostanze stupefacenti è stato difficile da far venire a galla: a seguire passo passo l’indagine sono stati gli agenti del IX Distretto Esposizione, diretto da Pasquale Fiocco. L’attività investigativa si è svolta, in un primo momento, attraverso i controlli e gli appostamenti nelle aree di sosta dei mezzi di trasporto che dall’Italia portano beni e passeggeri nell’est Europa (in particolare innia e). Leggi anche:. Muore sotto al treno in corsa, ecco chi è la vittimadiIl tutto ha preso una piega giusta ...

Advertising

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri e Dda per blitz antidroga a San Basilio. Arrestate 16 persone a Roma per detenzione, traffico… - poliziadistato : Enna: 30 arresti coordinati dalla #Dac per estorsioni, danneggiamenti, traffico stupefacenti. Si avvalevano della f… - concentrazione : #ndrangheta, traffico di droga dal Sudamerica a Calabria e Lombardia: smantellata organizzazione di narcotrafficant… - EnzochiariMaggi : @ale_moretti LE MIGRAZIONI SI DEVONO BLOCCARE ALL'ORIGINE A RICORDO DEI CRIMINI DA LORO COMMESSI IN PRIMIS I NIGER… - CorriereCitta : Traffico di droga tra Roma e la Moldavia: scovati pullman carichi di cocaina -