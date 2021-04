Toyota - Acquisita la divisione per la guida autonoma di Lyft (Di martedì 27 aprile 2021) La Toyota continua a investire nelle tecnologie per il futuro della mobilità: attraverso la Woven Planet Holdings, società del gruppo nipponico responsabile anche dello sviluppo di Woven City, il colosso automobilistico ha siglato un accordo per acquisire Level 5, la divisione per la guida autonoma della statunitense Lyft. Esborso e obiettivi. Per la Woven Planet Holdings si tratta della prima operazione finanziaria di una certa rilevanza economica: l'accordo prevede il pagamento di circa 550 milioni di dollari (455,7 milioni di euro), di cui 200 milioni al perfezionamento e 350 milioni in cinque anni. L'acquisizione, la seconda nel campo della guida autonoma dopo l'investimento nella startup Nuro tramite il fondo Woven Capital, consentirà di unire i team di tecnici, ... Leggi su quattroruote (Di martedì 27 aprile 2021) Lacontinua a investire nelle tecnologie per il futuro della mobilità: attraverso la Woven Planet Holdings, società del gruppo nipponico responsabile anche dello sviluppo di Woven City, il colosso automobilistico ha siglato un accordo per acquisire Level 5, laper ladella statunitense. Esborso e obiettivi. Per la Woven Planet Holdings si tratta della prima operazione finanziaria di una certa rilevanza economica: l'accordo prevede il pagamento di circa 550 milioni di dollari (455,7 milioni di euro), di cui 200 milioni al perfezionamento e 350 milioni in cinque anni. L'acquisizione, la seconda nel campo delladopo l'investimento nella startup Nuro tramite il fondo Woven Capital, consentirà di unire i team di tecnici, ...

