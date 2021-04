Tante nuvole, rare piogge e qualche schiarita (Di martedì 27 aprile 2021) Insieme ad Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo scopriamo che tempo farà a Bergamo oggi, martedì, e nei prossimi giorni. ANALISI GENERALE Si attenua l’anticiclone che ha garantito bel tempo su gran parte della regione nel fine settimana. Le temperature si manterranno in pianura intorno ai 15/17 °C di massima. Martedì 27 aprile 2021 Tempo Previsto: Durante la notte e nel primo mattino cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione con precipitazioni più diffuse sui settori centro-meridionali della regione; possibili deboli nevicate oltre i 1700/1900 metri sui settori Alpini nella prima parte della giornata. Dalla tarda mattinata graduale attenuazione delle precipitazioni a partire dai settori occidentali con passaggio a tempo instabile associato a brevi schiarite sui settori pianeggianti mentre sulla fascia pedemontana e sui rilievi Alpini e Prealpini e Appenninici dell’Oltrepò ... Leggi su bergamonews (Di martedì 27 aprile 2021) Insieme ad Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo scopriamo che tempo farà a Bergamo oggi, martedì, e nei prossimi giorni. ANALISI GENERALE Si attenua l’anticiclone che ha garantito bel tempo su gran parte della regione nel fine settimana. Le temperature si manterranno in pianura intorno ai 15/17 °C di massima. Martedì 27 aprile 2021 Tempo Previsto: Durante la notte e nel primo mattino cielo molto nuvoloso o coperto su tutta la regione con precipitazioni più diffuse sui settori centro-meridionali della regione; possibili deboli nevicate oltre i 1700/1900 metri sui settori Alpini nella prima parte della giornata. Dalla tarda mattinata graduale attenuazione delle precipitazioni a partire dai settori occidentali con passaggio a tempo instabile associato a brevi schiarite sui settori pianeggianti mentre sulla fascia pedemontana e sui rilievi Alpini e Prealpini e Appenninici dell’Oltrepò ...

Ultime Notizie dalla rete : Tante nuvole Acqua gratis all'Hub Vaccinale a Besana con i dispenser di BrianzAcque Verso la stagione calda Si prospetta una settimana di nuvole e pioggia, ma quella appena finita ha ... a chi viene a vaccinarsi ma anche a chi lavora qui per tante ore " spiega Enrico Boerci, ...

Tempo capriccioso con nuvole e qualche pioggia. Ma il caldo africano resiste previsioni LUNEDI' 26 Tante nuvole in cielo per questo inizio di settimana ci attendono: tra poche schiarite e nolti addensamenti non sono da escludere neppure brevi rovesci su Isernia, il resto del Molise dovrebbe restare ...

Previsioni meteo Milano di lunedì 26 aprile: attese tante nuvole per l’inizio della zona gialla Fanpage.it Le nuvole non spaventano I ristoratori: finalmente Buona affluenza nel primo giorno di pranzi all’aperto. Il maltempo non ha scoraggiato i clienti. I titolari delle attività: il coprifuoco complica la cena ...

“Nuvole zero, felicità ventitré”, in libreria il nuovo romanzo di Stefano Tofani È l’estate tra la quinta e la prima media ed Ernesto, detto Quattrocchio, passa le giornate a girovagare tra la campagna e il mare e a misurare il cielo con un cianometro (un vecchio strumento che ril ...

