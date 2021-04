Tamponi negativi, a Tempio riapre la scuola elementare di San Giuseppe (Di martedì 27 aprile 2021) (Visited 121 times, 121 visits today) Notizie Simili: A Oschiri riapre la scuola elementare: una classe in… Variante inglese al liceo di Tempio, il sindaco… In fuga dalla zona rossa ... Leggi su galluraoggi (Di martedì 27 aprile 2021) (Visited 121 times, 121 visits today) Notizie Simili: A Oschirila: una classe in… Variante inglese al liceo di, il sindaco… In fuga dalla zona rossa ...

Advertising

sscnapoli : ?? | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. ??… - cok_erika : RT @Corriere: Pellegrinaggio sul Gange, tamponi (negativi): così la famiglia veneta ha contratto ... - Walter00365070 : RT @TgrRai: #COVID19 #Lazio, allerta per la #varianteindiana in provincia di Latina. Finora tutti negativi i tamponi effettuati allo @INMI… - CampiGiovanna1 : RT @marco_gervasoni: Non sapevo che i veneti fossero induisti. Variante indiana in Veneto e il pellegrinaggio sul Gange. Ecco come si è con… - nagia59 : RT @corriereveneto: #Vicenza #Covid Variante indiana, il pellegrinaggio sul Gange e i tamponi sempre negativi. Così la famiglia si è contag… -