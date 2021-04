Spazio, nuove simulazioni al computer svelano i meccanismi della Corona Solare (Di martedì 27 aprile 2021) Le simulazioni al computer mostrano che i brillamenti solari in miniatura soprannominati “falo'”, scoperti l’anno scorso dal Solar Orbiter dell’ESA, sono probabilmente guidati da un processo che puo’ contribuire in modo significativo al riscaldamento dell’atmosfera esterna del Sole, o Corona. Lo rivelano un serie di studi in corso di pubblicazione che sono stati presentati nel corso dell’Assemblea Generale 2021 dell’European Geosciences Union (EGU). Se confermati da ulteriori osservazioni, questi risultati ottenuti grazie alla Missione Solar Orbiter, aggiungono un pezzo chiave al puzzle di cio’ che riscalda la Corona Solare, uno dei piu’ grandi misteri della fisica Solare. Il Sole ha una caratteristica misteriosa: in qualche modo la tenue atmosfera esterna contiene gas ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 aprile 2021) Lealmostrano che i brillamenti solari in miniatura soprannominati “falo'”, scoperti l’anno scorso dal Solar Orbiter dell’ESA, sono probabilmente guidati da un processo che puo’ contribuire in modo significativo al riscaldamento dell’atmosfera esterna del Sole, o. Lo rivelano un serie di studi in corso di pubblicazione che sono stati presentati nel corso dell’Assemblea Generale 2021 dell’European Geosciences Union (EGU). Se confermati da ulteriori osservazioni, questi risultati ottenuti grazie alla Missione Solar Orbiter, aggiungono un pezzo chiave al puzzle di cio’ che riscalda la, uno dei piu’ grandi misterifisica. Il Sole ha una caratteristica misteriosa: in qualche modo la tenue atmosfera esterna contiene gas ...

