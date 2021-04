Sofagate, von der Leyen: “E’ successo perché sono una donna” (Di martedì 27 aprile 2021) “E’ successo perché sono una donna”. E “dimostra quanta strada abbiamo ancora da fare”. Ursula von der Leyen torna a parlare del ‘Sofagate’, l’incidente diplomatico che la vide costretta a sedersi su un divano, mentre Charles Michel e Recep Tayyip Erdogan si accomodavano in poltrona. “Quando sono arrivata ad Ankara, mi aspettavo di venire trattata come presidente della Commissione, ma non è stato così. E non ho trovato alcuna giustificazione per il modo in cui sono stata trattata nei trattati europei. Quindi, devo concludere che è successo perché sono una donna”, ha detto nella plenaria del Parlamento europeo. “Sarebbe successa la stessa cosa – continua von der Leyen ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 aprile 2021) “E’una”. E “dimostra quanta strada abbiamo ancora da fare”. Ursula von dertorna a parlare del ‘’, l’incidente diplomatico che la vide costretta a sedersi su un divano, mentre Charles Michel e Recep Tayyip Erdogan si accomodavano in poltrona. “Quandoarrivata ad Ankara, mi aspettavo di venire trattata come presidente della Commissione, ma non è stato così. E non ho trovato alcuna giustificazione per il modo in cuistata trattata nei trattati europei. Quindi, devo concludere che èuna”, ha detto nella plenaria del Parlamento europeo. “Sarebbe successa la stessa cosa – continua von der...

