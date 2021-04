SBK, test di Chaz Davies ad Aragon (Di martedì 27 aprile 2021) Go Eleven scenderà in pista anche lunedì 3 e martedì 4 maggio sul tracciato di Aragon. In anticipo rispetto al programma iniziale che prevedeva una sola giornata di test giovedì 6 maggio. SBK: test a sorpresa per Davies Sul tracciato sarà quindi presente Chaz Davies con la sua Ducati V4, insieme a Dani Pedrosa, in sella alla RC16. Grande attesa per vedere i due a confronto, Davies sulla SBK e Pedrosa con la MotoGP. Attenzione infine al meteo: già la scorsa settimana infatti i test al Motorland sono stati condizionati dal maltempo. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Go Eleven scenderà in pista anche lunedì 3 e martedì 4 maggio sul tracciato di. In anticipo rispetto al programma iniziale che prevedeva una sola giornata digiovedì 6 maggio. SBK:a sorpresa perSul tracciato sarà quindi presentecon la sua Ducati V4, insieme a Dani Pedrosa, in sella alla RC16. Grande attesa per vedere i due a confronto,sulla SBK e Pedrosa con la MotoGP. Attenzione infine al meteo: già la scorsa settimana infatti ial Motorland sono stati condizionati dal maltempo. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

