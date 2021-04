Riaperture e zone gialle: cauto ottimismo da parte del CTS (Di martedì 27 aprile 2021) Sulle Riaperture e sulle zone gialle, molti degli esperti non sono esattamente d’accordo e si teme una nuova ondata di contagi, soprattutto se gli italiani non rispetteranno il distanziamento sociale. Ma Sergio Abrignani, immunologo dell’università statale di Milano e componente del Comitato Tecnico Scientifico si è detto cautamente ottimista poiché se è pur vero che “ci potrebbe essere un aumento dei contagi perché aumentano i contatti umani” è anche vero che “siamo in situazione di Rt in questo momento inferiore a 1. Costantemente, anche se lentamente e non come vorremmo noi, sta scendendo il numero di infetti. Abbiamo un margine una tolleranza da giocarci e in parallelo stiamo vaccinando a spron battuto i suscettibili, che sono quelli che muoiono”. L’immunologo, nel suo intervento ad Agorà, ha anche detto che bisogna ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 27 aprile 2021) Sullee sulle, molti degli esperti non sono esattamente d’accordo e si teme una nuova ondata di contagi, soprattutto se gli italiani non rispetteranno il distanziamento sociale. Ma Sergio Abrignani, immunologo dell’università statale di Milano e componente del Comitato Tecnico Scientifico si è detto cautamente ottimista poiché se è pur vero che “ci potrebbe essere un aumento dei contagi perché aumentano i contatti umani” è anche vero che “siamo in situazione di Rt in questo momento inferiore a 1. Costantemente, anche se lentamente e non come vorremmo noi, sta scendendo il numero di infetti. Abbiamo un margine una tolleranza da giocarci e in parallelo stiamo vaccinando a spron battuto i suscettibili, che sono quelli che muoiono”. L’immunologo, nel suo intervento ad Agorà, ha anche detto che bisogna ...

