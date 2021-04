Repubblica | Spalletti intriga molto De Laurentiis | ma c’è anche Dionisi

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 27 aprile 2021)fa il punto sul futuro del Napoli: L’altra panchina nobile da sistemare è quella del Napoli: alla datata candidatura di Juric si è aggiunta quella più recente di, figura cheDeinsieme al profilo di un allenatore completamente diverso, che concondivide tuttavia l’accento (è toscano di Abbadia San Salvatore) e un’esaltante esperienza all’Empoli, che sta trionfalmente conducendo in serie A. Si tratta del 41enne Alessio, che fattobene sia in C (Imolese) sia in B (prima di Empoli, Venezia): Devede in lui un potenziale nuovo Sarri, da prendere prima ancora che lo diventi davvero. L'articolo ilNapolista.