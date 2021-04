Recovery Plan | dibattito strozzato Draghi si scusa | “Profondo rispetto per il Parlamento”

(Di martedì 27 aprile 2021) «Indubbiamente i tempi erano ristretti ma la scadenza del 30 aprile non è mediatica, è che se si arriva prima si avranno i fondi prima». Lo ha detto Marioin replica sulle comunicazioni relative alda 248 miliardi tra fondi europei e risorse nazionali. «La commissione andrà sui mercati a fare la provvista per il fondo a maggio, poi la finestra si chiuderà nell’estate. Se si consegna il piano subito si avrà accesso alla prima provvista sennò si andrà più avanti». Il premier ha aggiunto: «Ribadisco ilche il governo ed io abbiamo per il: indubbiamente i tempi erano ristretti». LEGGI ANCHEpresenta il piano da 248 miliardi da votare a scatola chiusa. FdI: "Abuso ...

... Mario Draghi, in aula alla Camera replicando al dibattito sulle comunicazioni rese ieri in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano di ripresa e resilienza -. 'Sull'...... Mario Draghi, in aula alla Camera replicando al dibattito sulle comunicazioni rese ieri in vista della trasmissione alla Commissione europea del Piano di ripresa e resilienza -. 'Tutto ...L'obiettivo del governo è portare entro il 2026 reti a banda ultralarga ovunque senza distinzioni territoriali ed economiche.Sono tre gli obiettivi principali del Recovery Plan, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato ieri alla Camera da Mario Draghi e che proseguirà oggi con il passaggio al Senato: (1) ripara ...